Lancement de la loterie paroissiale dans le secteur des Basques

Le déclin du nombre de paroissiens et le cout croissant de l’entretien des églises sont de dures réalités auxquelles font face tous les conseils de Fabrique. En ce qui concerne l’église Notre-Dame-des-Neiges, les sommes recueillies lors des visites (1$ par entrée) et des concerts (la moitié des revenus) servent à la rénovation de l’édifice.

Le conseil de Fabrique doit aussi veiller à couvrir les frais d’entretien et les couts d’administration de la paroisse : la pastorale, le secrétariat, les salaires des prêtres et agentes de pastorale.

Afin d’aider à financer une partie des couts de la pastorale, huit paroisses se sont associées dans un projet de loterie. Cette loterie constitue un autre mode de financement pour mener à bien la mission de chaque Fabrique, celle de bien gérer les activités de sa paroisse tout en préservant ses biens et d’offrir la possibilité de vivre sa foi. Dans les prochaines semaines, il sera possible de se procurer des billets au presbytère de Trois-Pistoles et chez Kadorama. Des bénévoles effectueront aussi du porte-à-porte pour en vendre.

Pour cette édition limitée de 2 400 billets, chacun se vend 30$ et offre la possibilité de gagner 14 prix. Le premier prix est de 4 000$, le deuxième est de 2 500$, le troisième de 1 500$. Deux prix de 1000$, deux prix de 750$, trois prix de 500$ et quatre prix de 250$ seront aussi remis. Le tirage aura lieu le 10 mars 2019 à Saint-Cyprien.

Le conseil de Fabrique Notre-Dame-des-Neiges compte sur la générosité et la fierté des gens de Trois-Pistoles, en espérant qu’ils sauront répondre aussi bien que les paroissiens de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Saint-Clément, Sainte-Rita, Saint-Mathieu, Saint-Médard et Saint-Éloi, la distribution des billets à vendre étant au prorata de la population.

Pour plus d’information sur cette activité de financement, il est possible de composer le 418 851-1391.