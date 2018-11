Trois bénévoles de la région honorés par le Prix hommage ainés

Gisèle Hallé, présidente la Table de concertation des personnes ainées du Bas-Saint-Laurent a annoncé les nommés de la région du Bas-Saint-Laurent pour le «Prix Hommage Aînés» qui vise à récompenser l’implication bénévole des ainés dans leur milieu. Trois récipiendaires proviennent de la région couverte par Info Dimanche.

Il s’agit de Jeannine Bouchard de Dégelis, Guy Genest de Pohénégamook et Jacqueline Malenfant de Notre-Dame-des-Neiges. Les 11 candidats du Bas-Saint-Laurent ont été honorés lors d’une cérémonie de reconnaissance qui a eu lieu devant une cinquantaine d’invités à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, le 26 octobre dernier.

Les autres récipiendaires du Bas-Saint-Laurent sont Camelle Fortin et Henriette Gagnon de Saint-Pacôme, Marcel Lebel de Rimouski, Françoise Rousseau de Les Boules et Nicole D’Astous St-Laurent de Padoue, Johanne Ouellet de Saint-Léon-Le-Grand, Diane Gagné de Saint-Adelme et Jean-Claude Gagné de Matane.