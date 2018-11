Sondage sur la plaisance et l'observation des baleines

Les habitudes de plaisance dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sont très peu connues. De manière à combler cette lacune pour dresser un portrait le plus complet possible de la navigation sur le Saint-Laurent et de ses impacts potentiels sur les écosystèmes, le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) a élaboré un sondage visant à dresser le portrait des habitudes de plaisance et à évaluer l’intérêt et les connaissances des plaisanciers relativement aux baleines et à la règlementation d’observation.

Ce sondage a été développé et diffusé en étroite collaboration avec l’Association maritime du Québec. Le portrait élaboré grâce aux données collectées permettra de mieux orienter de futurs efforts d’éducation et de sensibilisation pour aider les plaisanciers à adopter de bons comportements en présence de baleines.

Les plaisanciers peuvent répondre aux questions du sondage de manière anonyme ou encore laisser leurs coordonnées (courriel) afin de courir la chance de gagner un des prix de participation qui seront tirés parmi les répondants. La fermeture de la période de participation au sondage est prévue le 14 décembre.

Voici le lien pour accéder au sondage : fr.surveymonkey.com/r/J2RC3VR

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un financement du Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril du gouvernement du Canada et à Transports Québec (Comité de Concertation Navigation). Le ROMM tient à souligner la collaboration du parc marin du Saguenay – Saint-Laurent et de Pêches et Océans Canada dans la révision du sondage.