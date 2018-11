Nouvelle vague d’inscriptions pour la formation en gestion des eaux

En réponse à un grand bassin d’emplois vacants en milieu municipal et en entreprises, le programme en Gestion des eaux rouvre les valves. Une nouvelle vague d’étudiants sera formée à compter de janvier 2019.

Axé sur la protection de l’environnement, ce programme intensif forme des techniciens qui assurent la bonne conduite des procédés de traitement de l’eau potable, des eaux usées et des boues. Les diplômés sont également aptes à fournir de l’assistance technique pour des entreprises de fabrication et de distribution d’équipements et à voir au respect des exigences et des règlements en matière de santé et sécurité des personnes et de protection de l’environnement.

Offerte au Cégep de Rivière-du-Loup depuis plus de 15 ans, cette attestation d’études collégiales (AEC) ouvre la porte à de multiples postes aux conditions très avantageuses, tant dans les municipalités que dans les firmes de génie et les compagnies de développement immobilier, entre autres. Le taux de placement des diplômés flotte au-dessus de la barre des 90 %. Donnée en classe pendant 14 mois à temps plein, la formation se conclut par un stage de 120 heures en milieu de travail.

Le Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup est le seul établissement de l’est de la province, à partir de Québec, à offrir ce programme. Les personnes intéressées à relever un nouveau défi dans un secteur essentiel à la protection de la plus importante ressource naturelle du Québec ont jusqu’au 30 novembre 2018 pour s’inscrire sur cette page : https://www.collegia.qc.ca/techniques-de-gestion-des-eaux/.

Pour plus d’information, ils sont invités à contacter le Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup au 418 862-6903, poste 2410, ou à l’adresse [email protected]