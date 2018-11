Les cégeps du Bas-Saint-Laurent font bonne figure dans le classement national de la recherche

Selon Research Infosource Inc. qui publie aujourd’hui son classement annuel Canada’s Top 50 Research Colleges, pas moins de trois cégeps du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se sont démarqués lors de l'année fiscale 2017. Les institutions de Gaspé, de La Pocatière et de Rimouski font bonne figure au classement canadien. Les cégeps de Rivière-du-Loup et Matane sont exclus.

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles se classe 5e avec 8,192 M$, le Cégep de La Pocatière, grâce à Solutions Novika, Biopterre et OPTECH, se trouve au 12e rang avec 5,970 M$ et le Cégep de Rimouski obtient le 40e rang avec 1,692 M$, pour un total de 15,854 M$ de revenus de recherche nationaux. Les 20 cégeps et collèges québécois ont obtenu un total combiné 67,3 M$ dans l’année fiscale 2017.

«Les établissements québécois ont enregistré une assez bonne performance au cours de l’année fiscale 2017 », a commenté par voie de communiqué Ron Freedman, chef de la direction de Research Infosource. «Huit cégeps et collèges ont amélioré leur classement et, par l’entremise de leurs CCTT (Centres collégiaux de transfert de technologie), de nombreux cégeps ont été des chefs de file en matière d’engagement de l’industrie.»

Canada’s Top 50 Research Colleges avait un revenu de recherche combiné de 197,9 millions de dollars pour l’année fiscal 2017. Les revenus de recherche reçus de l’industrie par les collèges ont totalisé 42,8 M$, soit une moyenne de 872 694 dollars par institution.

C'est le Lambton College, en Ontario, qui domine le classement Top 50 avec des revenus de recherche de 11,4 $M pour 2017.