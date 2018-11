Denis Tardif présente son équipe de travail

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, a dévoilé le lundi 29 octobre la composition de sa nouvelle équipe et les coordonnées de ses trois bureaux de circonscription.



C'est l'ancien maire de Rivière-du-Loup Michel Morin qui occupera la fonction de conseiller politique. Amélie Dionne devient attachée de presse et sera appuyée par Tommy Turcotte, responsable des réseaux sociaux. Nathalie Caillouette sera responsable de la gestion du bureau et deux attachés politiques viendront compléter l’équipe soient : Gilberte Côté pour la MRC des Basques et André Beaulieu pour la MRC de Témiscouata.

L’équipe de monsieur Tardif est déjà à pied d’œuvre depuis le 2 octobre, alors que plus de 100 dossiers ont déjà été traités/réglés.



BUREAUX

Le bureau principal, soit celui de Rivière-du-Loup, sera situé 320, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, bureau 105. Celui du Témiscouata aura pignon sur rue dans les locaux de la MRC au 3 rue Hôtel-de-Ville à Témiscouata-sur-le-Lac. Quant à celui des Basques, il sera situé au 400-4, rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Le bureau de Rivière-du-Loup et le numéro de téléphone (418-868-0822) seront en fonction à compter du 15 novembre. D’ici là, les gens peuvent rejoindre le député et son équipe par courriel à [email protected]



ACTION BÉNÉVOLE

En plus des 15 engagements communiqués pendant la campagne électorale, Denis Tardif priorisera 4 grands thèmes qui s’appliqueront à son programme de soutien à l’action bénévole: la santé, la main d’œuvre, l’éducation (incluant les loisirs pour la famille) ainsi que l’environnement. Le programme de soutien à l’action bénévole permet à un(e) député(e) de soutenir financièrement des activités d’organismes à but non lucratif de sa circonscription.