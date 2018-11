Une conférence gratuite pour les parents sur le stress des enfants et des adolescents

L’équipe de COSMOSS Témiscouata invite les parents à assister gratuitement à une conférence portant sur le stress des enfants et des adolescents, le jeudi 15 novembre à 19 h à l’auditorium de l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Cette activité fait partie du plan d’action de COSMOSS dans le chantier «Bien-être psychologique».

La conférence «Le stress des enfants et des adolescents : le reconnaitre pour mieux le contrôler» sera présentée par la docteure Marie-France Marin, du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et professeure-chercheure adjointe au département de psychiatrie de l’Université de Montréal.

Les études scientifiques de la dernière décennie démontrent sans équivoque que les enfants et les adolescents sont très réactifs au stress. Il peut avoir des effets importants sur le développement du cerveau, sur l’apprentissage et la mémoire. On y abordera les facteurs, les signes physiques et psychologiques de même que des pistes d’intervention pouvant contribuer à diminuer la réponse au stress.

CONFÉRENCE POUR LES INTERVENANTS

Profitant du passage de Mme Marin, les intervenants du milieu auront aussi accès à une conférence portant sur le stress et ses effets sur la mémoire «La chasse aux mammouths… en 90 minutes», le vendredi 16 novembre à compter de 13 h 30 à l’auditorium de l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Cette présentation traitera du stress en général et de ses effets sur la mémoire.