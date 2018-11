Terrains résidentiels à donner à Saint-Paul-de-la-Croix

La Corporation de développement économique et touristique (CDET) de Saint-Paul-de-la-Croix offre gratuitement 4 terrains, de superficies allant de 47 000 à 81 000 pieds carrés, à quiconque en fait la demande.

Dans le but d’attirer de nouveaux résidents dans cette municipalité située à 25 minutes de Rivière-du-Loup et insuffler un vent de renouveau, cette initiative unique se veut un moyen sûr et rapide, pour tous ceux qui veulent faire construire une nouvelle maison, d’économiser plusieurs milliers de dollars.

Tous les détails, les plans, ainsi que la documentation relative aux terrains gratuits sont accessibles sur le site Internet de la municipalité à municipalite.saint-paul-de-la-croix.qc.ca, par téléphone au 418-898-2285 ou par courriel à [email protected]

Les gens de Saint-Paul-de-la-Croix sont très impliqués dans l’organisation de plusieurs activités sociocommunautaires, et se démarquent par leur solide attachement à leur milieu.