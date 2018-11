Début des moyens de pression au Metro de Trois-Pistoles

C’est le 25 octobre que les quelque 35 membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses de Metro Trois-Pistoles-CSN, ont choisi de débuter les moyens de pression votés plus tôt cette semaine, à 91%.

Les salariés d’Alimentation Bernard Caron ont donc choisi la journée «porte ouverte» afin de démontrer leur insatisfaction face aux propositions patronales lors des journées de négociation.

La convention collective est échue depuis le 29 juillet 2018. Depuis, il y a eu sept rencontres de négociation. Selon le syndicat, les travailleurs syndiqués ont largement démontré leur bonne foi. «Malheureusement, il n’en est pas de même du côté patronal. En effet, au moment même où des employeurs comme A & W et Simons offrent respectivement 14 $ et 16 $ l’heure comme salaire de base, Alimentation Bernard Caron y va d’une offre équivalente à 1 % par année pour une convention de sept ans», mentionne le syndicat. Le syndicat juge que les propositions de l’employeur sont «ridicules et méprisantes».

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Metro Trois-Pistoles-CSN est affilié au Conseil Central du Bas-Saint-Laurent (CSN) qui regroupe plus de 8 500 membres des secteurs, public et privé, répartis au sein de 96 syndicats.