Chloé Sainte-Marie à Rivière-du-Loup pour parler des proches aidants

Chloé Sainte-Marie sera au cœur de la Semaine nationale des proches aidants à Rivière-du-Loup. Elle livrera un témoignage sur son expérience de proche aidante auprès de son défunt mari Gilles Carle.

Cette activité aura lieu le jeudi 8 novembre prochain à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup (3e étage, 65, rue du Rocher) de 18 h 15 à 20 h. C’est une activité gratuite. L’inscription est cependant obligatoire auprès de Virginie Pelletier au 418-867-3130, poste 217.

Mme Sainte-Marie abordera les besoins et les défis auxquels font face les proches aidants de même que les changements souhaités dans notre société pour mieux les reconnaître et les soutenir. Elle est d’ailleurs intervenue publiquement à plusieurs reprises pour cette cause. Elle dira également quelques mots sur la Fondation Gilles Carle et les services offerts.

De plus, l’exposition «Les proches aidants, parlons-en !» sera sur place.

PARCE QUE NOUS SERONS TOUS PROCHES AIDANTS

C’est sous le thème «Parce que nous serons tous proches aidants» que le Centre d’action bénévole des Seigneuries, en partenariat avec le Comité Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup, soulignera la Semaine nationale des proches aidants, se déroulant du 4 au 10 novembre.

Au Bas-Saint-Laurent, on estime le nombre de proches aidants à 16 000 personnes. Le vieillissement de la population entrainera forcément une augmentation du nombre de personnes qui endosseront ce rôle au cours de prochaines années.

Que ce soit par amour, solidarité ou nécessité, chacun de nous peut être appelé à devenir le proche aidant d’un parent, d’un enfant, d’un ami ou même d’un voisin. C’est pourquoi vous êtes invités à naviguer sur le micro site de LAPPUI pour aller à la rencontre de gens extraordinaires et en apprendre davantage sur la proche aidance.

Les personnes qui prennent soin d’une autre personne en perte d’autonomie méritent toute notre reconnaissance. Un merci bien senti, un geste de gratitude à leur égard, voilà bien souvent ce qui peut faire une différence dans leur vie.

Le Centre d’action bénévole des Seigneuries offre aux proches aidants d’une personne aînée un éventail de services pour faciliter leur quotidien : écoute et soutien individuel avec une intervenante, information et conseils, conférences et formations, groupe de soutien et d’entraide, etc.

BASQUES

Le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) soulignera également la Semaine nationale des proches aidants du 4 au 10 novembre prochain.

Le CAPAB organise une exposition de livres en lien avec la proche aidance à la Bibliothèque Anne-Marie D’Amours de Trois-Pistoles du 1er au 30 novembre, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Il y aura aussi un atelier de sensibilisation avec Paméla Bérubé Jean, «Arrosez les fleurs et non les mauvaises herbes», au local de la MRC des Basques le mardi 6 novembre à 13 h 30. L’inscription est obligatoire au 418-851-4040

De plus, un transport gratuit est organisé par le CAPAB pour la conférence de Chloé Sainte-Marie à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup le jeudi 8 novembre à 18 h 15. Appelez au numéro mentionné précédemment.

La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des proches aidants de la MRC des Basques. Depuis maintenant sept ans, l’organisme offre des services d’information, de formation, de soutien individuel et de répit à domicile. Pour plus de renseignements, il suffit de téléphoner au 418-851-4040.