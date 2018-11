Un nouveau pavillon installé dans le parc Vézina de Rivière-du-Loup

Un tout nouveau pavillon intergénérationnel a été officiellement inauguré le 18 octobre dans le parc Vézina du quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup. Cette construction se veut un legs du comité des loisirs de l’OTJ de Saint-Ludger à la suite de la dissolution de l’organisme en 2016.

Un don de 12 000$ avait déjà été versé à la communauté, notamment pour le bâtiment Le Bunker (maison des jeunes) et pour le hockey communautaire, au terme d’un appel de projets, explique le bénévole Gaston Pelletier. La somme résiduelle de 18 000$ a été investie pour créer un pavillon dans le parc. L’idée est née à partir de vieux souvenirs des kiosques qui accueillaient jadis les musiciens de l’Harmonie de Rivière-du-Loup pour diverses prestations dans la ville.

La mairesse Sylvie Vignet a souligné le travail des bénévoles dans ce dossier, qui ont su donner un bel héritage à la communauté à la suite de la dissolution du comité des loisirs. Les activités et l’animation de ce secteur sont désormais gérées par la Ville de Rivière-du-Loup.

Les coordonnateurs de ce projet ont pu compter sur la collaboration des étudiants du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir pour concrétiser la construction. Ces derniers ont su réaliser une structure durable avec un plancher en composite. Le toit du pavillon devait également s’harmoniser avec l’église puisqu’il se trouve dans un secteur patrimonial. Selon Édith Samson, présidente de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, il s'agit d’un bel exemple de collaboration entre la municipalité et les secteurs communautaire et scolaire.

Ce lieu de rassemblement intergénérationnel, situé à proximité à la fois de l’église et des écoles permettra aux marcheurs de s’arrêter le temps d’une pause dans le parc, aux élèves et aux participants du camp de jour de bénéficier d’un espace de jeu et aux musiciens d’y organiser des prestations musicales, notamment. Le pavillon sera éclairé et bénéficie d’une rampe d’accès universelle pour les personnes à mobilité réduite. L’aménagement du site sera complété au printemps.