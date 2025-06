Vesta : rapprocher les soins de santé des milieux ruraux

Un nouveau véhicule violet et turquoise se promène depuis quelques semaines sur les routes de la MRC de Rivière-du-Loup. Le Vesta* transporte à son bord des professionnelles de la santé et tout l’équipement nécessaire afin d’offrir des soins intensifiés à domicile à des patients vulnérables et des personnes aînées.

Ce nouveau service offert en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent a pour objectif de réduire le nombre de séjours à l’urgence et la durée des hospitalisations. Les patients éligibles obtiennent leur congé de l’hôpital, tout en bénéficiant d’un soutien personnalisé et d’un suivi à domicile. Ce projet s’inscrit dans la démarche de recherche-action «Bien vieillir chez soi» du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Il vise à s’adapter aux réalités des changements démographiques observés sur le territoire à l’aide une approche novatrice en santé.

Selon les données disponibles auprès de l’Institut de la statistique du Québec, la population de la région du Bas-Saint-Laurent est l’une des plus âgées du Québec.

En 2023, plus d’une personne sur quatre est âgée de 65 ans ou plus. L’âge moyen (46,8 ans) est le plus élevé dans la province, après la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

«C’est intéressant de développer des innovations dans nos régions pour répondre aux besoins et pour inspirer les milieux qui vieillissent moins vite, mais qui vont avoir besoin de ces services-là éventuellement», explique Lily Lessard, professeure et cotitulaire de la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales (UQÀR).

Cette initiative fait l’objet d’un projet de recherche universitaire pour repenser la prestation des soins et des services de santé dans les milieux ruraux, en collaboration avec la population qui en bénéficie.

«Les soins à domicile, pour moi, c’est de l’or parce que ça m’évite beaucoup de déplacements à l’hôpital. Mon conjoint se déplace difficilement», explique la proche aidante Élisabeth Pelletier-Grandbois, de Saint-Antonin.

Elle constate que le rétablissement de son conjoint est plus rapide lorsqu’il peut demeurer à la maison. «Ça respecte ses habitudes de vie, il s’adonne à ses loisirs, il mange et dort quand il veut et il ne perd pas ses repères. Une chose très importante est qu’il décompense moins», souligne Mme Pelletier-Grandbois.

ÉVITER LE DÉCONDITIONNEMENT

Certaines conditions de santé amènent des hospitalisations récurrentes, causant notamment des pertes d’acquis et d’autonomie. «C’est principalement les pathologies respiratoires qu’on prend en charge actuellement, comme : pneumonie, COVID, influenza, la surcharge pulmonaire. [Les patients] doivent avoir une stabilité médicale relative, on ne parle pas de gens qui sont aux soins intensifs», précise la médecine de famille et cogestionnaire médicale Dre Valérie-Anne Gagnon.

Cette façon de procéder réduit les risques de certaines complications qui vont parfois de pair avec les séjours hospitaliers prolongés : les chutes, les deliriums, les infections et le déconditionnement, énumère Dre Gagnon. Elle doit toutefois s’assurer que les patients éligibles puissent rester à la maison de façon sécuritaire.

«C’est comme si on vous installait dans une chambre à l’hôpital, mais vous êtes chez vous dans votre chambre», illustre Dre Valérie-Anne Gagnon. La clientèle qui bénéficie des services du Vesta peuvent poursuivre leur routine, recevoir la visite de proches et elle évite de contracter des virus inutilement dans les milieux de soins.

Le Vesta contient tout le matériel nécessaire au maintien de l’autonomie fonctionnelle des patients chez eux : chaise d’aisance, marchette, chaise roulante, pansements, poteaux de soluté, pompes à perfusion, matériel de suivi de signes vitaux à distance, etc. D’après Marie-Pier Collin, chef de service de soutien à domicile, à Rivière-du-Loup, les patients bénéficient des soins intensifiés à domicile pendant une période maximale de six semaines, le temps que la phase aiguë de leur problème de santé se résorbe.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a contribué à ce projet avec une somme de 28 000 $ pour faire l’acquisition d’équipements spécialisés.

Depuis janvier 2025, une vingtaine de patients ont été accompagnés par les services de soins intensifiés à domicile. L’équipe du Vesta est disponible 24/7.

*Véhicule équipé pour les soins intensifiés à domicile