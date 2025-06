Modification du mode de distribution du journal Info Dimanche

Un nouveau véhicule violet et turquoise se promène depuis quelques semaines sur les routes de la MRC de Rivière-du-Loup. Le Vesta* transporte à son bord des professionnelles de la santé et tout l’équipement nécessaire afin d’offrir des soins intensifiés à domicile à des patients vulnérables et des personnes aînées. Ce nouveau service offert en ...