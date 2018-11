Guylaine Guay parlera de la différence avec cœur et humour à Témiscouata-sur-le-Lac

L’auteure et animatrice Guylaine Guay donnera une conférence à Témiscouata-sur-le-Lac, le 20 octobre prochain, dans le cadre du souper-conférence du 40e anniversaire de l’Association des personnes handicapées Entre-Amis du Témiscouata.

La conférencière souhaite briser les tabous et favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle partage aussi son expérience personnelle avec beaucoup d’humour puisqu’elle est maman de deux garçons autistes. Le souper-conférence sera animé par Alain Denis, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec la clientèle autiste dans le milieu de la santé et par Gilles Morin, président d’honneur de l'évènement et homme très impliqué auprès de la clientèle handicapée. Il a notamment démarré une ligue de basketball en fauteuil roulant. Capsules vidéo, témoignages et inauguration du nouveau logo de l’organisme composeront la programmation de la soirée.

Le souper-conférence aura lieu le 20 octobre à 17h30 à la Salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. Il est possible de réserver des billets auprès de l’association. Déjà plus d’une centaine de billets ont été vendus. Aucun billet ne sera en vente à la porte.