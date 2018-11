Porte ouverte à Récupération des Basques

À l’occasion de la 18e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), 10 centres de tri situés dans différentes régions du Québec ouvriront leurs portes aux citoyens, du 20 au 28 octobre. C'est notamment le cas du centre de tri Récupération des Basques de Trois-Pistoles.

Des activités de démonstration, notamment les différentes étapes du tri, mécaniques et manuelles des matières provenant du bac de récupération, en vue de leur recyclage, seront présentées aux visiteurs. Pendant ces journées, les citoyens pourront poser les questions qui les préoccupent : Où vont les matières? Comment sont-elles triées? À quel endroit sont–elles envoyées?

«Notre centre de tri traite annuellement près de 900 tonnes de matières. Il met en place différentes stratégies et solutions pour donner une seconde vie aux papiers et cartons, aux plastiques, au verre et aux métaux. Chaque jour, nous sommes placés devant le défi de traiter ces matières de la façon la plus efficace et rentable possible, tout en conservant les emplois dans la région. Nous espérons vivement que ces portes ouvertes sauront répondre aux questions du grand public et surtout, nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette initiative en accueillant les citoyens pour leur expliquer ce qui advient de leurs matières une fois qu’elles arrivent chez nous. C’est aussi une belle occasion de mettre en lumière le travail de nos équipes», explique Joanne Beaulieu, directrice de Récupération des Basques.

Cette activité «Journées portes-ouvertes dans les centres de tri du Québec» fait partie d’une vaste campagne de sensibilisation et d’information coordonnée par Recyc-Québec L’initiative est également soutenue par la Table de travail des centres de tri et des recycleurs et vise, d’une part, à sensibiliser les citoyens au rôle essentiel qu’ils doivent jouer en amont, soit celui de bien trier leurs matières à la maison, et d’autre part, de leur faire découvrir le chemin qu’empruntent les matières et la réalité de leur centre de tri. De plus, dans certaines régions, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les débouchés locaux de certaines matières.

Selon une étude comportementale réalisée par Recyc-Québec, un tiers des Québécois démontre un certain scepticisme à l’égard des bienfaits du recyclage. Avec ces visites, Recyc Québec et ses partenaires espèrent ainsi démontrer les nombreux bénéfices et l’ensemble des retombées qu’amène le recyclage et ce, autant sur les plans environnemental, social qu’économique.

Environ 79 % des matières envoyées aux centres de tri sont acheminées aux fins de recyclage. Cela représente 1 million de tonnes de matières reçues annuellement et 808 000 tonnes de matières triées et vendues, dont 707 000 tonnes de fibres et 46 000 tonnes de plastique. 40 % de cette matière est traitée par des recycleurs et conditionneurs québécois. Le reste transite par des courtiers, qui peuvent répondre aux besoins d’acheteurs locaux ou internationaux, ou est envoyé vers des installations de recyclage ou de valorisation hors du Québec.

Le gouvernement du Québec a investi plus de 14 M$ depuis le début 2018 afin d’améliorer la qualité de la matière issue de la récupération. Cette somme s’ajoute aux 25 M$ investis par le gouvernement dans les centres de tri au cours des dix dernières années.