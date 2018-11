Trois boursières de la Fondation Desjardins dans notre région

La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup est heureuse de remettre une bourse d’études de la Fondation Desjardins à trois de ses membres. Il s’agit de Nicolina Esan, Daphnée Soucy et Coralie Thériault, étudiantes respectivement en sciences humaines et sociales, en technologie de l’architecture et en techniques de travail social.

Ces lauréates ont été sélectionnées parmi plus de 5 200 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2018. Nicolina Esan a reçu une Bourse persévérance de 1 500 $. Daphnée Soucy se voyait octroyer une Bourse engagement de 1 000 $. Coralie Thériault a obtenu une Bourse persévérance de 1 000 $.

«Ces jeunes, très inspirantes, se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Elles méritent qu’on les encourage et qu’on les aide à développer leur plein potentiel», mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.

Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup dans son milieu, sous la forme d’un engagement concret envers la réussite éducative. Les bourses de la Fondation Desjardins permettent chaque année à des centaines de jeunes de découvrir leurs passions et de réaliser leurs rêves. La Caisse est particulièrement fière de reconnaitre ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de sa collectivité.

Le conseil d’administration de la Caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à ces jeunes lauréates et pour les féliciter de cette distinction.