Une surface de dekhockey à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles a décidé d’aller de l’avant avec l’aménagement d’une surface de dekhockey à l’aire de jeux Adrien-Côté, située à l’arrière du centre culturel, tout près de l’Aréna Bertrand-Lepage. C’est un projet évalué à environ 34 000 $ qui verra officiellement le jour au printemps 2019.

Les élus pistolois ont ainsi répondu à une demande de citoyens et en ont profité pour améliorer leur offre d’installations sportives. Le dekhockey est un sport qui jouit d’une popularité grandissante au Québec et Trois-Pistoles aimerait en profiter.

«Nous n’avons pas de ligue chez nous, mais nous comptons sur de vrais passionnés», a lancé Jean-Pierre Rioux pour expliquer la décision du conseil. «Une équipe de la région, membre de la ligue de Rivière-du-Loup, a récemment remporté les championnats provinciaux, ce n’est pas rien! Les élus n’ont pas hésité longtemps avant de lancer le projet.»

L’appel d’offres a été remporté par l’entreprise spécialisée Plastique CA inc. de Saint-Damien-de-Buckland. Parmi les entreprises invitées, elle était celle qui a récolté le meilleur pointage de la part du comité d’analyse et le deuxième meilleur prix. Notons que l’offre de Construction Lavallée inc., légèrement plus basse à 32 762 $, a été refusée puisqu’elle n’avait pas répondu aux critères du processus d’invitation.

La livraison des matériaux nécessaires a eu lieu la semaine dernière, mais ce n’est qu’au printemps prochain que l’installation sera effectuée. Des travaux ont toutefois déjà eu lieu, puisque la Ville de Trois-Pistoles a notamment mis à niveau la base d’asphalte et a soulevé les bandes, en vue de l’aménagement de la nouvelle surface.

AMBITION

Chose certaine, Jean-Pierre Rioux voit l’arrivée de cette nouvelle installation comme étant porteuse de belles opportunités pour la ville. Il indique de Trois-Pistoles sera prête si une ligue de dekhockey voit le jour au Bas-Saint-Laurent ou dans l’Est-du-Québec. La surface de jeu sera aussi disponible pour l’organisation de tournois.

«Nous voyons plus loin. Si cela nous permet d’accueillir différents évènements régionaux ou provinciaux, ce sera très intéressant», a ajouté le maire.

Pendant plusieurs années, l’aire de jeux Adrien-Côté a été l’hôte du Tournoi de hockey Gaz-O-Bar. Y retrouver une surface officielle de dekhockey sera donc tout à fait naturel.