65 exposants présents au Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota

Quelque 65 exposants du Bas-Saint-Laurent et de partout au Québec ont répondu à l’appel du Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota et viendront présenter les produits qu’ils ont préparés avec minutie et passion. Le Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota, l’une des activités dans le cadre de Noël Chez Nous à Rivière-du-Loup, se tiendra les 2, 3 et 4 novembre 2018 au Parc du Campus-et-de- la-Cité.

Le secteur des produits agroalimentaires et alcoolisés sera bien représenté avec près d’une trentaine d’exposants : fromage, chocolat, produits d’érable, vinaigrette, huiles, assaisonnements, sels, ail, pâtés, terrines, viandes de canard, d’agneau, mistelle de poire, hydromels, apéritifs, vins, portos ne sont que quelques-uns des produits qui seront offerts. Les bijoux, les produits de soins personnels, les vêtements et accessoires ainsi qu’une belle variété de produits de décoration seront également au rendez-vous.

L’organisme à but non lucratif invité est le Comité La Source, qui vous offrira de belles cartes de Noël et des identifiants pour vos cadeaux.

Nouveauté cette année : En plus des activités d’animation déjà présentes au Marché, un atelier autour du thème «Confectionne ton cadeau de Noël» par KeeVanne, artisane de Saint-André-de-Kamouraska, se tiendra le dimanche 4 novembre de midi à 15 h 30. Nous aurons également cette année un photomaton disponible pour vous faire prendre en photos tout à fait gratuitement grâce à nos deux commanditaires, la FADOQ – région Bas-Saint-Laurent et l’AQDR. Deux paniers avec les produits du Marché d’une valeur de 100 $ chacun, commandités également par la FADOQ seront à gagner lors de la participation au photomaton. À noter le Concours prix du public, 50$ à gagner en votant pour votre exposant préféré sur notre page Facebook –Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota!

Pour connaître l’horaire et obtenir plus d’information sur les exposants et les animations, rendez-vous www.noelcheznous.com à l’onglet marché de Noël et l’onglet exposants ou sur notre page Facebook - Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota.

D’ailleurs, si vous êtes intéressés à vous impliquer dans votre milieu, votre communauté, vous pouvez devenir lutin-bénévole pour le Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota, en communiquant avec nous au 418 551-2120.