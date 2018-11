Centraide mise sur la force de son équipe

Une dizaine d’ambassadeurs portant des chandails de hockey aux couleurs de Centraide ont officiellement lancé sa nouvelle campagne de financement pour le Bas-Saint-Laurent, à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 4 octobre.

Cet automne, plusieurs activités et actions seront organisées pour permettre à Centraide Bas-Saint-Laurent et KRTB de redonner des fonds à environ 70 organismes communautaires de la région. La campagne se déroule cette année sous le thème «Soutenons notre équipe locale», faisant référence à une équipe sportive. «On ne le dit pas assez souvent, mais il faut aussi soutenir l’importance des travailleurs communautaires et de leur engagement dans leur milieu. Ils ont un impact direct», a commenté Ève Lavoie, directrice générale de Centraide Bas-Saint-Laurent.

Les co-présidentes régionales de la campagne sont Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata et Chantal Lavoie, préfet de la Matapédia. Mireille Lizotte de Moisson Kamouraska a d’ailleurs témoigné de la différence que peut apporter concrètement le financement de Centraide à son organisme. «Avec 1$, on peut faire trois repas et l’aide de Centraide est majeure. C’est une force invisible qui est transcendée dans notre action quotidiennement.»

Tous les acteurs sont d’avis que personne ne sait quand ils auront besoin des services communautaires, lors d’un moment plus difficile de leur vie. L’an dernier, plus de 1 M$ ont été récoltés et redistribués à des organismes de la région. Au Bas-Saint-Laurent, une personne sur 5 a recours aux services offerts par les organismes communautaires soutenus par Centraide. D’après le regroupement, les besoins sont grands, et surtout criants, en raison des inégalités qui perdurent sur le territoire.