Accès aux terres publiques : Jean D’Amour réitère sa position

À la suite de la diffusion du communiqué de presse émis par la MRC des Basques relativement à la création du Parc Inter-Nations, le candidat libéral dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D'Amour, réitère sa position dans le dossier, à savoir qu'il appuie les maires de la MRC dans leurs démarches.

Aucun autre politicien n'est allé aussi loin dans le processus : alors qu'il était député en 2013, Jean D'Amour a fait adopter une loi privée ouvrant ainsi la porte pour l'occupation dynamique de ce territoire d'environ 150 kilomètres carrés.

«Je me suis toujours positionné en faveur de redonner à la population un accès à ce territoire dans les Basques. Par conséquent, je vois d'un bon œil la création du Parc Inter-Nations et je compte contribuer à sa réalisation de concert avec les intervenants du milieu, et ce, tout en respectant à la fois la capacité de payer du gouvernement et de la population des Basques. Il va sans dire qu'une analyse financière est souhaitable afin de définir la valeur réelle de ces droits», explique le candidat libéral dans Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Rappelons que présentement, le Club privé de chasse et de pêche Appalaches permet une circulation sur le territoire sans toutefois offrir aux citoyens des droits de chasse, de pêche ou encore de piégeage - ce que souhaite changer le candidat Jean D'Amour et y permettre une approche davantage axée sur le citoyen et sur la création d'emplois.