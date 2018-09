Trois bourses d’accueil remises au Centre d’études collégiales du Témiscouata

La Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata (CÉCT) a procédé, le 25 septembre dernier, à la remise de trois bourses d’accueil de 500 $. Ces bourses étaient offertes à la population étudiante en provenance du secondaire et nouvellement inscrite au CÉCT à l’automne 2018.

Les boursiers sont Anick Desjardins, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée, Laurence Gravel, étudiante en Sciences humaines et Tommy Lavoie, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée.

Pour recevoir la bourse, l’étudiant devait être inscrit à temps plein dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales.

Rappelons qu’il est possible de s’inscrire à la session d’hiver 2019 dès maintenant. Le Centre d’études collégiales du Témiscouata offre quatre programmes d’études soit Tremplin DEC, Sciences humaines, Techniques d’éducation spécialisée et Soins infirmiers pour infirmières/infirmiers auxiliaires. Une vaste offre de services aux entreprises est aussi disponible. Cet établissement d’enseignement est une initiative conjointe des cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Pierre Daigneault, trésorier de la Fondation, Édith Saint-Amand, secrétaire de la Fondation et directrice du CÉCT, Anick Desjardins, boursière, Tommy Lavoie, boursier, Laurence Gravel, boursière, Martine Lemieux, vice-présidente de la Fondation, Annie-Pascale Côté, administratrice de la Fondation, Guy Raymond, représentant de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSFL).