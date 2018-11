Conférence : l’éducation, c’est de l’argent

Au lendemain des élections, alors que l’encre sur les bulletins ne sera pas encore sèche, le Cégep de Rivière-du-Loup accueillera le professeur émérite de sciences économiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Pierre Fortin, pour une conférence sur la valeur de l’éducation dans le développement économique québécois.

Organisé par le Département des sciences humaines, l’évènement se tiendra le mardi 2 octobre prochain, de 13 h à 14 h 15, au local G-0011. Sous le titre «L’éducation, c’est super important pour l’économie aussi!», le professeur s’appuiera sur six résultats de recherche scientifique pour expliquer comment la qualité de notre système d’éducation, du préscolaire à l’université, peut contribuer à faire rouler notre économie.

Le professeur exposera notamment le lien entre les compétences en lecture et en mathématiques et la croissance et les salaires d’une société. Il fera également la démonstration de la rentabilité de l’investissement dans les services éducatifs pour la petite enfance. Enfin, monsieur Fortin terminera sa présentation avec huit suggestions pour améliorer notre système scolaire, afin que notre économie puisse en tirer les plus grands bénéfices.

Pierre Fortin détient un doctorat en économie de l’Université de Berkeley, en Californie, et une maitrise en mathématiques de l’Université Laval. Auteur de nombreux articles de livres et de revues et chroniqueur économique au magazine L’Actualité, il est également un chercheur reconnu et a reçu de nombreuses distinctions dans son domaine. Il est considéré par plusieurs comme l’économiste le plus influent de la dernière décennie.

La conférence est gratuite et ouverte à tous.