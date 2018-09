La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs bien brille au gala Forces AVENIR

Des élèves et des enseignants de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ont été récompensés, le 28 septembre, au gala Forces AVENIR, qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance.

Plusieurs représentants de la région du Bas-Saint-Laurent étaient conviés au Capitole de Québec pour la prestigieuse soirée de reconnaissance annuelle de Forces AVENIR au secondaire, animée par Stéphan Bureau.

En tout, les membres de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ont mis la main sur six médailles d’argent, toutes jumelées à des bourses de 500 $.

Dans la catégorie Élève engagé(e), Lydia Tanguay, de Pohénégamook, et Mélodie Beaulieu, de Témiscouata-sur-le-Lac, se sont toutes deux démarquées. En plus de leur médaille et de leur bourse, elles ont reçu une bourse d’études universitaires d’une valeur de 10 000 $, respectivement de l’Université Laval et de l’Université du Québec à Rimouski.

De nature discrète, Lydia Tanguay est persuadée que la somme de petites actions peut devenir un levier important pour améliorer la qualité de vie dans son milieu. L’adolescente est donc impliquée dans une multitude de projets et donne de son temps sans rien attendre en retour.

Performante dans tout ce qu’elle entreprend, Mélodie Beaulieu s’engage bénévolement dans une multitude d’activités depuis l’âge de 11 ans. Cette élève sportive de l’École secondaire de Cabano a d’ailleurs gagné à plusieurs reprises la plus haute récompense en implication scolaire, tout en conservant d’excellentes notes.

Pierre-Luc Levasseur, de l’École secondaire de Dégelis, a pour sa part été récompensé dans la catégorie Élève persévérant(e), lui qui est parvenu à surmonter ses difficultés de concentration, sa dysorthographie et sa dyslexie sévère.

Quant à elle, la Pohénégamookoise Mélissa Beaulieu a remporté une médaille d’argent dans la catégorie Personnel engagé pour son grand engagement dans le milieu scolaire. L’enseignante prend plusieurs projets sous son aile à l’École secondaire du Transcontinental, et elle a même implanté un nouveau programme, celui de danse-études.

Finalement, les projets Trans-Ail et Filles en forme, respectivement de l’École secondaire du Transcontinental et de l’École secondaire de la Vallée-des-Lacs, se sont démarqués dans la catégorie Projet engagé. Trans-Ail encourage la valorisation de la mécanique agricole, tandis que Filles en forme vise à promouvoir les saines habitudes de vie auprès des jeunes filles.

Dans le cadre de ses galas secondaire et universitaire, présentés par Desjardins, Forces AVENIR a remis un total de 175 000 $ en bourses. De plus, en collaboration avec des universités québécoises, des bourses d’études universitaires ont été distribuées en juin dernier auprès d’élèves engagés et persévérants, pour une valeur totale de 540 000 $. L’organisme contribue ainsi à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.