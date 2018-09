Arénas à Témiscouata-sur-le-Lac : la position des candidats au poste de maire

Les réactions de citoyens dans le dossier des arénas à Témiscouata-sur-le-Lac ont été l’élément principal qui a poussé l’ex-maire Gilles Garon à donner sa démission. Puisqu’il s’agit également du principal enjeu discuté dans l’élection partielle à la mairie, Info Dimanche vous présente la position des trois candidats : Dany Dubé, Thérèse Viel et Gaétan Ouellet.

Rappelons d’abord que le 3 mai dernier, le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac a tenu une assemblée publique d’information au cours de laquelle M. Garon et le pro-maire Denis Blais avaient présenté à plus de 400 personnes le dernier plan envisagé. Selon ce scénario, l’argent consenti pour la rénovation de l’Aréna régional Jacques-Dubé serait donc affecté à la construction d’un seul aréna situé sur un terrain près de l’École secondaire de Cabano, au cout de 9 millions de dollars. Dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, il y aurait la construction d’un centre communautaire, récréatif et d’évènementiels au cout de 7,6 M $. Les deux projets totalisent 16,2 M$ comparativement à 20,5 M$ avant les derniers changements. Le montant financé par la Ville serait alors de 2 M$. Selon les élus, l’impact sur le compte de taxes serait à zéro puisque la Ville puiserait 147 000 $ par année des revenus éoliens pour financer le projet.

Passons maintenant à la position prise par les trois candidats au poste de maire.

DANY DUBÉ

Pour Dany Dubé, les citoyens doivent prendre la décision. «Ce doit être les gens qui décident, il faut leur poser la question et leur donner la possibilité de trois réponses : un seul aréna dans le quartier Cabano, un seul aréna dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, deux arénas», explique le candidat. Selon M. Dubé, le maire qui sera élu et le conseil municipal devront tenir compte du choix collectif de la population pour résoudre la controverse entourant le dossier des arénas. Il voit même dans le scrutin du 14 octobre prochain une bonne occasion de poser également cette question aux citoyens.

THÉRÈSE VIEL

La candidate Thérèse Viel croit que Témiscouata-sur-le-Lac a besoin d’un seul aréna, il lui reste cependant le positionnement à identifier. «Actuellement, il y a beaucoup d’éléments qui me manquent, je ne peux pas me faire une idée claire. Il y a vraiment des questions à poser par rapport aux arénas», commente Mme Viel. À savoir si la candidate tente de ne pas se mettre à dos des citoyens de l’un des deux quartiers, Cabano ou Notre-Dame-du-Lac, avant le scrutin, elle réfute ce raisonnement. «Vraiment pas, il y a trop de points d’interrogation», lance-t-elle. De plus, Thérèse Viel croit qu’un référendum à cet effet n’aiderait pas. «Ça diviserait davantage la population, il faut plutôt aller vers les gens», ajoute-t-elle.

GAÉTAN OUELLET

Gaétan Ouellet, également candidat, propose un seul aréna situé dans le quartier Cabano, près de l’école secondaire. «Nous pourrons signer une entente avec la commission scolaire qui l’utilisera le jour sur semaine et ainsi cela diminuera le déficit. Les soirs et les fins de semaine, les adultes et les clubs sportifs prendront la relève. Nous n’avons pas besoin de deux arénas pour une population de 5 000 habitants et il faut un projet qui ne coute pas d’argent sur la taxation», mentionne M. Ouellet.

Dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, pour remplacer l’Aréna régional Jacques-Dubé qui a besoin d’une réfection majeure, il soutient que la population devra réfléchir à ce qu’elle souhaite implanter dans ce secteur. Pour sa part, le candidat parle d’un projet complémentaire qu’il voit même d’envergure régionale. Quand un projet sera bien identifié, il pense que la population devrait alors se prononcer, voire même par référendum au besoin. Gaétan Ouellet s’est cependant dit contre une salle communautaire dans le complexe projeté dans le quartier Notre-Dame-du-Lac.