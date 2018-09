Troisième assemblée citoyenne à Trois-Pistoles

Toute la population est invitée à participer à cette 3e assemblée citoyenne qui aura lieu le mercredi 26 septembre dès 19h au Caveau des Trois-Pistoles (21, rue Pelletier).

L'objectif principal de cette rencontre est de resserrer le tissu social, d'offrir un lieu de discussion et d'échange sur des enjeux qui préoccupent les citoyens et citoyennes de Trois-Pistoles et des alentours.

À noter que chaque personne aura la chance de proposer un sujet de discussion et qu'il y aura ensuite un vote pour déterminer les 2 ou 3 sujets les plus populaires qui seront abordés lors de l'assemblée.