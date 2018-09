Etsy : Fait au Québec célèbre sa première édition à Saint-André

C’est samedi le 29 septembre prochain que le marché éphémère Etsy : Fait au Québec sera organisé pour une première année à Saint-André-de-Kamouraska. La première édition de ce marché d’automne, qui mettra de l’avant des produits uniques créés à la main par des artisans Etsy de la région, se tiendra à la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt, de 10 h à 17 h.

Etsy : Fait au Québec a doublé de taille depuis ses débuts en 2014, passant maintenant à neuf communautés participantes à travers la province. Organisé par l’équipe de créateurs d’Etsy Bas-Saint-Laurent, ce marché d’automne représente l’esprit de la communauté et célèbre le mouvement grandissant d’artisanat et d’achat local au Québec. Prendre part à cette célébration annuelle du fait main, c’est aussi rencontrer des entrepreneurs créatifs hors pair de la région, comme Stéphanie Robert (www.projetcacouna.etsy.com), Fée Béton (www.feebeton.etsy.com) et Créations Triko-tuk (www.creationstrikotuk.etsy.com).

«Etsy: Fait au Québec est une plate-forme importante pour faire connaitre à la communauté locale les créateurs talentueux de leur région», a affirmé Caroline Roberge, membre de l’équipe Etsy Bas-Saint-Laurent. «Nous sommes très heureux d’accueillir le premier marché Etsy : Fait au Québec à Saint-André-de-Kamouraska et nous sommes impatients de présenter un bon nombre de talents d’ici.»