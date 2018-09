Rivière-du-Loup souligne la Journée internationale des ainés

La Ville de Rivière-du-Loup soulignera la Journée internationale des ainés avec une programmation comprenant de nombreuses activités sortant des sentiers battus. La comédienne Louise Portal et son conjoint, l’écrivain Jacques Hébert, seront au cœur des activités du 2 octobre, eux qui présenteront en soirée une conférence. En après-midi, il y aura projection d’un documentaire auquel ils ont participé et qui traite d’un tabou des temps modernes : la sexualité des ainés.

L’ensemble de la programmation se déroulera à la Maison de la culture. Elle s’ouvrira avec la projection, à 13 h 30, du documentaire de Fernand Dansereau, L’érotisme et le vieil âge. Avec beaucoup d’humour et de candeur, le cinéaste de 88 ans au moment de la réalisation est allé à la rencontre de personnes âgées, en couple ou célibataires, qui parlent sans détour de leur cheminement par rapport à la sexualité. Des personnalités connues font aussi des confidences émouvantes, dont Janette Bertrand, Jean Beaudin et Louise Portal. La projection sera suivie d’une discussion ouverte.

L’après-midi enchainera ensuite avec des activités amusantes organisées par des organismes du milieu et touchant d’une façon ou l’autre le bienêtre des ainés. Jeux de société, exercices, maquilleuses et photographe seront notamment sur place pour un moment agréable. Toutes les activités de l’après-midi, y compris la projection du documentaire, sont offertes gratuitement.

À 17 h, la programmation se poursuivra avec la conférence Elle & Lui de Louise Portal et Jacques Hébert, en formule 5 à 7 avec buffet. Les conférenciers amèneront alors l’auditoire dans leur univers personnel, professionnel et créatif. Ils aborderont leurs passions communes et le partage, ainsi que l’amour et la complicité qui les unissent. Les billets sont disponibles en prévente au 418 867-6643, au cout modique de 10 $.

Notons qu’une journée comme celle-là est impossible sans l’apport de partenaires, dont en tout premier lieu le CLSC de Rivière-du-Loup, par l’intermédiaire de son organisatrice communautaire. Soulignons également le soutien du Centre d’action bénévole, ses services aux proches aidants et son service d’information pour ainés pour la projection du film en après-midi et la discussion. Finalement, merci à la FADOQ du Bas-Saint-Laurent et à l’Association québécoise de défense des droits des retraités pour le soutien financier.

Pour de plus amples renseignements, contactez l’agente de développement communautaire, Marie-Noëlle Richard, par courriel à [email protected] ou au 418 867-6643.