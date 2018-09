Les MRC du Bas-Saint-Laurent remportent le prix Leadership municipal

Les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se sont vu remettre le prix Leadership municipal lors du Congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités.

C’est pour le développement des parcs éoliens communautaires Nicolas-Riou et Roncevaux, dont les retombées bénéficient à l’ensemble des municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi qu’à la Première Nation Malécite de Viger, que les MRC ont reçu cette distinction. «Ce prix vient récompenser la collaboration entre nos deux régions et les années d’efforts consentis pour la mise en place des parcs éoliens communautaires. Nous en récoltons aujourd’hui les fruits qui permettent le développement de nos communautés. C’est une belle reconnaissance» souligne Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Rappelons que les parcs éoliens communautaires Nicolas-Riou et Roncevaux ont généré des redevances de près de 7 millions de dollars pour les communautés bas-laurentiennes depuis le début de l’année 2018.

Le prix Leadership municipal de la FQM est remis à une municipalité ou à une MRC pour la mise en œuvre d’un projet structurant pour la communauté locale ou régionale. Il souligne une initiative remarquable d’une municipalité ou d’une MRC pour le développement de son milieu.