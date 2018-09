Ouverte au public jusqu’au 24 septembre à la bibliothèque municipale Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, l’exposition Optique Familles nous présente de beaux témoignages de parents d’organismes communautaires dont la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Neuf parents de Rivière-du-Loup ont participé au projet. Au cours de trois samedis consécutifs, accompagnés par deux ressources, ils ont livré leurs témoignages qui sont accompagnés de photos pour le montage de l’exposition. Six organismes Famille du Québec ont collaboré à cette exposition qui sera visible dans différentes régions. «Nous avons eu beaucoup de plaisir. C’est important de rappeler qu’il y a des gens qui ont reçu de l’aide de la Maison de la Famille», a souligné Claude Beaulieu, un père qui a collaboré à cette initiative.

En tout 51 parents fréquentant ces six organismes communautaires Famille exploitent un espace de parole pour raconter leur expérience et pour faire évoluer la compréhension du public sur la réalité des familles. L’exposition exprime également de quelle manière les pratiques des établissements membres de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) contribuent à soutenir et accompagner les familles dans leur quotidien. «Les textes, c’est leurs mots à eux. Ces mères et ces pères nous rappellent chaque jour que ces familles sont notre richesse», a mentionné France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Cette exposition est le fruit d’une démarche de recherche-action menée par la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille et le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF) de l’Université du Québec à Trois-Rivières.