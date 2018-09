Les employés de Raymond Chabot Grant Thornton se mobilisent pour leurs communautés

Pour une troisième année consécutive, 2 000 employés de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) se mobilisent pour redonner aux collectivités de leur région. La société comptable a permis à son personnel de consacrer une journée de travail à des organismes communautaires afin de leur prêter main-forte.

Les bureaux de RCGT des régions de la Côte-du-Sud, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ne font pas exception à la règle. Avec les employés du Nouveau-Brunswick francophone, ce sont plus de 100 membres du personnel qui se réunissent et s’engagent pour prêter main-forte à sept organismes communautaires de la région : la Fondation Hélène Caron pour La Maison d’Hélène C, la Maison de la famille du Kamouraska, la Maison des jeunes Entre-deux de Cabano, l’Atelier R.A.D.O. d’Edmundston, la Maison des jeunes de Rivière-au-Renard, La maison Maguire pour personnes handicapées de Saint-Omer et le Centre pour handicapées La Joie de vivre de Chandler.

«Notre engagement est le reflet des valeurs de nos employés et de notre société et je remercie du fond du cœur tous les acteurs qui se sont mobilisés afin de faire de notre région des lieux reflétant la solidarité», a déclaré le vice-président régional de RCGT, Richard Chrétien.