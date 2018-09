«Ma sécurité» : des capsules web sur les activités de plein air

La MRC des Basques a lancé le 13 septembre une première capsule web d’une série de quatre pour sensibiliser les adeptes de plein air à l’importance de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils pratiquent des activités en milieu isolé.

À la suite d’une contribution du ministère de la Sécurité publique par le biais de son Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier, la MRC des Basques a pu bénéficier d’une subvention de 105 488 $ pour faciliter ses interventions sur le territoire.

Le programme couvre trois volets : la réalisation d’un Plan local d’intervention d’urgence (PLIU) − qui est en cours; l’acquisition de matériel et d’équipement de sauvetage et la réalisation de projets spéciaux visant à sensibiliser les citoyens aux risques inhérents à la pratique d’activités de plein air en dehors des réseaux routiers habituels.

Dans le cadre du Volet 3 – Projets spéciaux, la MRC des Basques a réalisé localement quatre capsules web pendant l’été. Intitulées «Ma sécurité», les capsules sont de deux minutes environ et abordent les thèmes du vélo, de la randonnée pédestre, des activités nautiques et des véhicules tout-terrain (VTT). Les interlocuteurs, des personnes bien connues du milieu, proposent des conseils de sécurité et partagent leurs expériences. La réalisation est de Sébastien Rioux.

Il est possible de visionner la première capsule sur le site Facebook de la MRC des Basques et sur le site Internet sous l’onglet Sécurité au www.tourismelesbasques.com/la-mrc/securite.