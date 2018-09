Présidence Trump : ça passe ou ça casse?

Les élections de mi-mandat auront lieu aux États-Unis au début novembre. Avec la présidence houleuse de Donald Trump, la question est sur toutes les lèvres : le parti démocrate réussira-t-il à arracher une représentation majoritaire au sein d’au moins une des deux Chambres du Congrès américain et à affaiblir le pouvoir de l’actuel locataire de la Maison-Blanche?

Julie-Pier Nadeau, étudiante au doctorat et chercheuse en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), présentera une conférence sur ce vote crucial, le mardi 25 septembre, à 13 h 15, au Café Da Vinci de la bibliothèque du Cégep de Rivière-du-Loup.

À l’approche de ces élections, l’ancien président Barack Obama a d’ailleurs attisé le feu ces dernières semaines, sortant à deux reprises de son devoir de réserve pour attaquer de manière frontale son successeur et exhorter les citoyens à manifester leur désapprobation dans les urnes.

Dans le cadre de son doctorat, Julie-Pier Nadeau travaille sur la formulation de la politique étrangère américaine, plus particulièrement sur le rôle de la perception des décideurs de la puissance américaine dans le processus décisionnel. Elle s’intéresse également aux élections américaines, aux relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient et aux enjeux liés à la mondialisation, notamment les changements climatiques. Elle détient un baccalauréat en relations internationales et droit international de l’UQAM, ainsi qu’une maitrise en Global Politics de la London School of Economics and Political Science. Cette conférence est gratuite et ouverte à toute la communauté.