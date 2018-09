L’appel d’illustrations pour le calendrier 2019 de Bernard Généreux est lancé

Le député fédéral Bernard Généreux invite les illustrateurs, les photographes, les caricaturistes, les sculpteurs en herbe de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup à illustrer le calendrier 2019.

Douze œuvres d’artistes amateurs (ex : étudiants ou passionnés d’arts visuels) de tous âges seront sélectionnées et distribuées aux 55 000 foyers et commerces de la circonscription. Les participants doivent faire parvenir une image (.jpeg) de leurs œuvres en haute résolution (300 dpi) avec une biographie et une courte description de leur projet avant le lundi 15 octobre à midi par courriel au [email protected] Un jury fera la sélection des 12 images. Pour s’informer, il suffit de contacter le 1-855-881-9876.

«Le concours permet de faire connaitre des artistes amateurs doués des quatre coins de la circonscription et j’en suis fier. À chaque année, je suis ravi de faire rayonner des talents émergents», affirme Bernard Généreux.