Papa Noël finaliste aux bourses d’Entreprendre Ici

Qui ne connait pas le sympathique Papa Noël Sow, propriétaire de la Boutique du même nom et ayant pignon sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup depuis l’hiver dernier ? Sa personnalité attachante n’a d’égal que son sens du travail et qui profite à sa petite entreprise. Un travail reconnu lundi par Entreprendre ICI alors qu’il était en lice pour l’une des 25 bourses de 25 000 $ chacune.

L’organisme, qui souligne la réussite des entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle, a reçu pas moins de 270 candidatures, mais le dossier de la Boutique africaine chez Papa Noel a su se démarquer. C’est donc le 17 septembre, à Montréal, que les gagnants ont été dévoilés. Si Papa Noël n'a pas remporté l'une des bourses convoitées, il en retire néanmoins une grande fierté.

« Je n’ai pas reçu de bourse, mais je ne repars pas les mains vides. Je suis tellement reconnaissant et ému d’être ici avec d’autres entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle ! C’est la tête pleine d’idées et motivé comme jamais que je retourne chez moi à Rivière-du-Loup. Merci à vous qui croyez en moi, en particulier mes enfants et ma conjointe Mélanie Émond qui sont d’un support et d’un amour inébranlable. Aussi, merci à mes clients, mes amis, ma famille africaine, ma famille louperivoise pour leur soutien. Merci aux acteurs de la région de Rivière-du-Loup qui ont rendu la réalisation de mon rêve possible ! Vous n’avez pas fini d’entendre parler de moi ! », s’esclaffe-t-il

LA BOUTIQUE

Après presque une décennie à se bâtir une réputation et à faire ses preuves en tant que travailleur dans la communauté louperivoise, Papa Noel Sow a réalisé son rêve : ouvrir une boutique africaine à Rivière-du-Loup.

«La boutique africaine chez Papa Noel, c’est plus qu’un commerce. C’est un lieu de partage où vous laissez vos préjugés à l’entrée et en sortez grandi à la sortie. Chaque objet, chaque produit, est là pour vous parler. Ils vous parlent de la culture africaine, de ses musiques, de ses saveurs, de ses couleurs, de ses légendes, de ses bâtisseurs, tout en dégustant un thé ou jus d’hibiscus que je vous sers à votre arrivée, dans cette Afrique louperivoise qu’est la mienne et qui sera aussi la vôtre lorsque vous y mettrez le pied», lance Papa Noel Sow

Pour visiter la boutique, rendez-vous au 201 rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, ou consultez la page Facebook Boutique africaine chez Papa Noel.

BOURSES D’HONNEURS

Afin de compléter l'offre de financement traditionnel et de stimuler l'entrepreneuriat au Québec, le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation collabore avec Entreprendre Ici pour offrir annuellement jusqu’à 25 bourses d’honneur d’une valeur de 25 000 $ chacune, destinées à des entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle, qui ont un projet visant la création ou le développement d’une entreprise, dans toutes les régions du Québec.

Collaboration spéciale : Mélanie Émond