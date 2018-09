Saint-Jean-de-la-Lande dévoile son projet récréotouristisque Méruimticook

Le lundi 17 septembre, la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande a convié ses citoyens à une réunion publique d’information au cours de laquelle elle a dévoilé les grandes lignes de son projet récréotouristisque Méruimticook, évalué à 1 484 000 $.

L’étude de faisabilité, le plan d’affaires, la structure financière et l’échéancier ont fait partie des informations données aux citoyens. Le projet s’articule autour d’une résidence de tourisme (chambres), plusieurs chalets disponibles en location dans les secteurs de la montagne, du lac et de la forêt de même que des activités de plein air offertes à la plage à la clientèle touristique et aux citoyens.

«Quand j’étais plus jeune, nous allions nous baigner sur cette plage de sable fin qui est sur un terrain privé. C’est notre dernière chance d’avoir une aussi belle plage. En fait nous projetons d’acheter une propriété de 573 acres de terre et une maison. Dans la montagne, il y a également un lac et une érablière», a expliqué le maire Jean-Marc Belzile.

La Municipalité prévoit envoyer les demandes de subventions en octobre prochain. L’objectif est d’obtenir 80 % de l’argent nécessaire au projet. «Il en va de l’accessibilité du projet par nos citoyens. Avec 80 % on va le faire si non nous allons revenir devant la population», a mentionné le maire. Le montage financier est établi comme suit : Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 500 000 $, MRC de Témiscouata 89 772 $, le ministère du Tourisme 494 144 $, l’ATR du Bas-Saint-Laurent 100 000 $ et la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande 300 000 $.

L’investissement est réparti de la façon suivante : terrain 513 000 $, maison 436 355 $, chalets secteur forêt 304 000 $, chalets secteur lac 38 000 $, chalets secteur montagne 18 000 $, aménagement du terrain 91 000 $, ameublement et équipement 53 000 $, matériel récréatif 6 400 $, site web 3 500 $ et autres appareils 2 700 $. Le cout d’opération annuel est estimé à 180 000 $ et les revenus projetés pour une année à 210 000 $.

On retrouverait dans ce complexe récréotouristique de l’hébergement et des activités de plein air. Il y aurait une résidence de tourisme avec des chambres à louer, trois unités d’hébergement de prêt-à-camper de base dans le secteur Lac, cinq unités d’hébergement de luxe dans le secteur Forêt et deux unités dans le secteur Montagne.

À la plage municipale, on noterait un parc pour enfants, des stations d’exercices pour adultes, un terrain de volleyball de plage, des aires de piquenique et la baignade surveillée par sauveteurs. Les gens pourraient y faire de la randonnée pédestre en montagne de même que de la raquette et du ski de fond. Finalement, il y aurait la location d’embarcation non motorisée : kayak, canot, planche à pagaie et pédalo.

«Si tout va bien, de façon très optimiste, nous pourrions réaliser le projet en 2019, ou au moins en 2020», a conclu le maire Jean-Marc Belzile.