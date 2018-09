Pat BBQ met la main sur ses prix mondiaux à Kansas City

Le propriétaire de l’entreprise Pat BBQ, Patrick Couturier de Cacouna, s'est rendu aux États-Unis cette fin de semaine pour la remise des prix à l'occasion du American Royal World Series of Barbecue à Kansas City.

Si l’annonce des gagnants avait été effectuée en avril et mai derniers, l’entrepreneur n’a pu mettre la main sur ses prix que ce weekend à Kansas City lors de la plus grosse compétition BBQ du monde, à laquelle plus de 500 équipes prennent part.

Il s'est donc vu remettre officiellement le trophée du meilleur mélange BBQ de la planète pour son mélange d’épices à frotter piquantes, et le prix de la meilleure sauce BBQ épicée, de style «Hot Tomato». Cette même sauce lui a aussi valu une 3e place, toutes catégories confondues.

La remise des prix a été diffusée en direct sur la page Facebook de Pat BBQ.

» À lire aussi :