Les plus beaux aménagements paysagers de Trois-Pistoles connus

C’est lors de la séance régulière du Conseil de Ville de Trois-Pistoles du 10 septembre que le Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles a procédé à la remise des prix de la 3e édition du Concours Mentions pour des aménagements paysagers remarquables à Trois-Pistoles.

À la suite d’une visite complète des rues de Trois-Pistoles, ce sont 31 résidences et 11 commerces qui ont été soumis au vote du public à partir de la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles.

Deux prix ont été remis suite à ce vote. Dans la catégorie Résidence, c’est Marie-Josée Bérubé et Denis Lavoie, propriétaire de la résidence s du 7, rue Père-Nouvel, qui ont récolté 153 votes pour un prix de 100 $. Dans la catégorie Commerce, c’est la Pharmacie Claudie Beaulieu et Sophie Laplante qui s’est méritée le prix du public avec 64 votes pour un prix de 100 $.

Les membres du jury du Comité d’embellissement ont, pour leur part, décernés quatre prix, soient le 1er prix catégorie Résidence à Marie-Christine Rioux du 163, rue du Parc, pour une valeur de 150 $ et un 2e prix à Ruth Côté et Serge Bélanger pour leurs aménagements du 306, rue du Chanoine-côté, pour un prix d’une valeur de 100 $. Dans la catégorie Commerce, le 1er prix du jury revient au Restaurant la belle Excuse, propriété de France Fournier, alors que le 2e prix revient à la Cantine D’Amours, propriété de Denis D’Amours.

Les membres du Comité d’embellissement tiennent à féliciter tous les récipiendaires 2018 et soulignent aussi le travail de tous ceux et celles qui font un effort pour embellir et mieux aménager leur propriété par leurs aménagements paysagers. L’objectif de cette initiative du Comité d’embellissement de Trois-Pistoles est de favoriser la fierté et encourager les pistolois et pistoloises à réaliser des aménagements paysagers qui améliorent l’accueil, l’attractivité et la qualité de vie à Trois-Pistoles.