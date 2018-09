Portes ouvertes au Centre de Femmes du Témiscouata

Le Centre des Femmes du Témiscouata vous invite à une activité portes ouvertes dans le cadre de la Journée nationale des Centres de Femmes 2018. Le mardi 2 octobre sous forme de 4 à 8 toutes les femmes sont invitées à participer à la réalisation d’une œuvre collective avec Catherine Soucy, artiste de la région.

Venez découvrir votre Centre de femmes et son travail en soupant avec l’équipe. Bienvenue au 233-2 Commerciale, Saint-Louis-du-Ha! Ha! On vous attend dès 16 h pour l’accueil et la présentation d’une vidéo. Un repas sera servi à 17 h 15 suivi de l’activité créative. Invitez votre amie, votre petite-fille, votre belle-sœur, votre fille… L’activité est gratuite. Pour inscription et information avant le 28 septembre, appelez au 418-854-2399.

Le Centre des Femmes du Témiscouata est un organisme communautaire qui vise l’amélioration des conditions de vie des femmes, par l’aide et l’entraide, l’éducation populaire et les actions collectives. Restez à l’affut, d’autres actions suivront pour mieux faire connaitre le travail des centres de femmes du Québec.