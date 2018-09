École internationale Saint-François-Xavier : la patinoire devra être retirée

Lors de récentes rencontres, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a informé la Ville de Rivière-du-Loup de sa demande de retirer la patinoire municipale installée dans la cour de l’école Internationale Saint-François-Xavier depuis une vingtaine d’années, afin de permettre l’installation de trois (3) unités modulaires destinées à l’accueil d’élèves.

Les deux partenaires ont convenu que le tout s’effectuerait rapidement après la rentrée scolaire. Rappelons que l’installation de ces unités modulaires a été autorisée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en juin dernier, afin de répondre aux besoins urgents de manque d’espace à Rivière-du-Loup.

La patinoire municipale était installée sur les terrains de la commission scolaire depuis plus de 25 ans et l’espace requis par les nouvelles unités modulaires, soit près de 3000 pieds carrés, ne permettait pas de maintenir la patinoire en place, celle-ci prenant une partie trop importante de la cour d’école qui accueille près de 420 élèves en 2018-2019.

«Il devenait inévitable que la commission scolaire demande à son partenaire, la Ville de Rivière-du-Loup, de libérer de l’espace pour la cour d’école en retirant cette infrastructure de quartier largement fréquentée par la population et les élèves eux-mêmes», déplore Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. «La commission scolaire aura contribué, au cours des 25 dernières années, au maintien de ces installations sportives de quartier, mais la croissance de la clientèle et les besoins d’espace supplémentaires de la commission scolaire viennent mettre un terme à cette possibilité», ajoute-t-elle.

La Ville de Rivière-du-Loup, tout en regrettant de devoir démanteler l’infrastructure, respecte la décision du propriétaire du terrain. La mairesse, Sylvie Vignet, souligne : «La commission scolaire est un partenaire dans de nombreux dossiers d’infrastructures sportives et bien d’autres, au bénéfice de l’ensemble de la communauté, élèves autant que citoyens. Nous étudions divers scénarios de relocalisation, mais peu d’alternatives semblent viables à proximité à court terme. Comme je l’ai déjà mentionné il a quelques mois, la Ville souhaite maintenant une nouvelle école dans les meilleurs délais à Rivière-du-Loup, pour répondre aux besoins, qui sont réels, concrets et immédiats et qui forcent la mise en place de mesures transitoires comme les unités modulaires à l’école internationale.»

L’enlèvement des bandes devrait débuter sous peu.