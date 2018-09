Place aux nouvelles Grandes marches FADOQ

En cette première année d’existence, les Grandes marches FADOQ ont proposé pas moins de sept marches dans autant de régions. La programmation se terminera au Bas Saint-Laurent, le 6 octobre.

La marche est de loin l’activité la plus populaire chez les personnes de 50 ans et plus. Les Grandes marches FADOQ poursuivent deux objectifs : promouvoir le vieillissement actif et mettre en valeur des éléments du patrimoine des régions où se tiendront ces évènements.

«Les loisirs sont au cœur de notre mission et la marche est une activité santé très prisée par nos membres. Nous espérons que nos Grandes marches deviennent rapidement un incontournable dans toutes les régions du Québec», commente Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ.

Ce dernier rendez-vous des Grandes marches FADOQ se déroulera au Parc national du Lac-Témiscouata et permettra de contempler les couleurs d’automne. Ce parc de plus en plus fréquenté est un véritable concentré de la richesse des Monts Notre-Dame.

La randonnée principale de niveau intermédiaire sera l’ascension de la Montagne-du-Fourneau, une boucle de 8,5 km. Les participants auront la possibilité de choisir des parcours plus faciles également.

En après-midi, les randonneurs pourront profiter d’un exposé historique animé par un guide du parc sur le thème de la conservation et du développement forestier. De plus, l’histoire de Grey Owl, qui a consacré sa vie à protéger les castors, sera racontée en conte, poésie, vidéo et musique. Le départ en autobus de Rivière-du-Loup et Rimouski aura lieu à 8h. Le cout est de 40$ incluant le transport en autobus, droit d’accès, repas, collation et exposé historique. L’inscription est obligatoire au 1-800-828-3344.