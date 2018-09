Afin de remplacer une borne-fontaine, la rue Amyot sera fermée entre les rues Frontenac et Sainte-Anne ce mercredi 12 septembre, à compter des environs de 8 h.

Une signalisation appropriée redirigera les usagers de la route via un détour empruntant la rue Saint-Louis. Il est également possible de contourner les travaux par les rues Frontenac et Saint-André, notamment.

La circulation locale et l’accès aux commerces seront maintenus depuis l’intersection avec la rue Frontenac.