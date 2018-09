Caserne incendie : des soumissions plus chères que prévu

Le projet d’agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie à Rivière-du-Loup n’avance pas comme prévu. La plus basse soumission reçue lors de l’appel d’offres s’est avérée plusieurs centaines de milliers de dollars plus onéreuse que ce qui avait été anticipé. Résultat, les élus devront réévaluer différents scénarios, dont la réalisation d’une caserne neuve.

Cette soumission, proposée par l’entreprise Marcel Charest et Fils Inc. de Saint-Pascal, s’élève ainsi à plus de 8,3 M$ avec les taxes. C’est plus de 400 000 $ au-dessus des estimations de 7,9 M$ de l’architecte pour ce projet. Les deux autres soumissions reçues étaient respectivement d’environ 8,49 M$ (Construction Citadelle Inc.) et 8,57 M$ (Kamco Construction Inc.).

Après la séance du conseil municipal, lundi soir, la mairesse Sylvie a signifié au micro de Radio-Canada Bas-Saint-Laurent que la Ville tenait à respecter le budget établi initialement, mais qu’elle ne fermait pas la porte à regarder de nouveau le projet de caserne neuve. Pendant plusieurs mois, l'administration municipale a martelé que des travaux de rénovation étaient la meilleure avenue.

«Est-ce qu’il y a des choses que l’on peut modifier à l’intérieur du plan pour arriver au cout qu’on avait dit? On va regarder (…) À ces prix-là, est-ce qu’on est mieux de construire une caserne neuve au lieu de faire du neuf avec du vieux? S’il faut se poser la question, on va se la poser», a lancé Mme Vignet.

Selon le Service des communications, la Ville de Rivière-du-Loup est toujours en attente d’une subvention du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) avant toute acceptation, même conditionnelle, d’une soumission. Chose certaine, les élus devront prendre position pour la suite des choses. Ils auront à en discuter lors du prochain plénier, le 17 septembre prochain.

Rappelons que le 3 avril 2018, lors d’une séance d’information portant sur le réaménagement de l’édifice Rosaire-Gendron, le directeur du SSIRDL, Éric Bérubé, avait avoué que le projet de nouvelle caserne en était déjà un de compromis. Une visite des lieux par Info Dimanche s’était avérée révélatrice des maux qui affectent le bâtiment. Il n’est pas seulement vétuste, il est mal en point.