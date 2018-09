Trois écoles des Basques auront une plus belle cour

À la suite d’un appel de projets lancé en avril dernier par 100° intitulé «Ma cour, mes amis, mon école», trois écoles de la MRC des Basques se voient remettre du financement pouvant aller jusqu’à 5000 $ par école. Il s’agit des écoles L’Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux, Jolis-Vents de Sainte-Rita et l’École secondaire de Trois-Pistoles.

Considérant que les élèves passent entre 50 et 70 % de leurs temps à l’école en position assise, les périodes dans la cour d’école sont vitales à leur développement et à l’apprentissage d’un mode de vie sain et actif. Les projets retenus favorisent le jeu libre et actif, la pratique d’activités physiques et sportives à l’année de même que l’accessibilité à du matériel de jeu.

L’école L’Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux entreprendra un réaménagement de sa cour afin notamment d’améliorer la sécurité des élèves, mais également afin de leur permettre d’être actifs plus longtemps durant l’année et donc de contrer la sédentarité de plus en plus présente chez les jeunes. Plusieurs initiatives verront donc le jour à l’école: réaménagement des surfaces, ajout de diverses stations de jeux, traçage des aires de jeux de la cour, aménagement du terrain de soccer, développement de plusieurs activités pour favoriser la pratique d’activités physiques.

L’OPP de l’école des Jolis-Vents de Sainte-Rita entamera le 30 juin 2019 le réaménagement et la revitalisation de la cour d’école. L’objectif est d’offrir aux enfants une nouvelle diversité de jeux qui leur redonneront envie de sortir dehors, de bouger et de profiter des récréations pour dépenser leur énergie et ainsi leur assurer un meilleur bienêtre global. Dans le cadre de ce projet, plusieurs initiatives verront le jour: installation d’un panier de basketball, d’une structure double de ballons-poire, d’une structure de spiroballe, d’un mur d’escalade, disposition de paillis de cèdre pour assurer la sécurité des enfants, délimitation de l’espace de jeux, remplacements des chaines de balançoires par des chaines galvanisées.

L’École secondaire de Trois-Pistoles entamera la réalisation et l’aménagement de sa cour, afin de répondre aux besoins des jeunes faisant partie du groupe CPV (Cour préparatoire à la vie). Ce groupe, qui est appelé à grossir d’année en année, comprend notamment des jeunes aux prises avec une déficience intellectuelle profonde ainsi que des élèves en adaptation scolaire. Les jeunes seront d’ailleurs impliqués dans le cadre de la réalisation de ce projet. L’aménagement de la cour sera conçu pour servir de lieu de divertissement, en plus de les inciter à la détente, à l’action par le jeu et au jardinage. Plusieurs éléments ont déjà été pensés pour l’aménagement de la cour : lieu clôturé et ombragé par des arbres fruitiers, arbustes fleuris, bancs et balançoire, etc.