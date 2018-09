Défi Everest Premier Tech : plus de 2000 marcheurs dans la côte Saint-Pierre

Nous y sommes presque, la sixième édition du Défi Everest Premier Tech se déroulera du 21 au 23 septembre avec comme point culminant la journée de dimanche. En tout, plus de 2000 participants monteront à plusieurs reprises la côte Saint-Pierre dont 750 élèves de cinquième et sixième année du primaire.

Yvan L’Heureux, instigateur et vice-président de l’évènement, a souligné la participation de ces jeunes des écoles primaires de la région, permettant au Défi Everest Premier Tech d’atteindre un nouveau sommet en terme de participation. «Ces jeunes du module École au Sommet sont également invités le dimanche à se joindre aux 1000 participants du Défi Everest. Nous aurons ainsi beaucoup de marcheurs dans la côte Saint-Pierre», indique M. L’Heureux.

Grâce à une entente conclue avec la Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup et surtout au soutien de la MRC de Rivière-du-Loup (14 000 $ cette année), le module École au Sommet est offert gratuitement à tous les élèves de la MRC inscrits présentement en 5e et 6e année. Ainsi 750 jeunes, 100 accompagnateurs et les maires seront dans la côte Saint-Pierre le vendredi 21 septembre pour le coup d’envoi à 13 h 15 de leur propre Défi Everest.

DE L’ART DANS LA CÔTE

Nouveauté, il y aura de l’art dans la côte Saint-Pierre lors du Défi Everest Premier Tech. En partenariat avec le Musée du Bas-Saint-Laurent, le Macadam Ados deviendra une nuit en couleurs. La population sera invitée à décorer l’asphalte tout en encourageant les jeunes relevant leur défi du plus grand nombre de montées et de descentes en 12 heures, de 20 h le samedi à 8 h le dimanche matin. Tout le matériel nécessaire sera fourni. «Quelque 50 jeunes de 12 à 17 ans relèvent ce défi et les gens sont invités les encourager», note le coordonnateur. Un deuxième volet permettra à cinq artistes de créer une œuvre dans la côte Saint-Pierre en direct le dimanche.

70 ÉQUIPES

Quant au défi régulier, plus de 1000 participants regroupés dans 70 équipes monteront à de nombreuses reprises la côte Saint-Pierre le dimanche de 8 h à 16 h. Les jeunes souhaitant également participer aux montées collectives du dimanche pourront le faire grâce au module Yétis. Accompagné d’un adulte responsable inscrit dans une équipe (parent, grand-parent, oncle, tante), chaque jeune de 4 à 12 ans peut ainsi faire son propre défi. Pour le Macadam Ultra, un module de dépassement pour les adultes, il regroupera 45 marcheurs qui feront le plus de montées possibles à compter de 16 h le vendredi jusqu’à la même heure le dimanche.

Les participants seront heureux d’apprendre que l’organisation a investi 25 000 $ cette année dans l’achat d’un nouveau système afin de comptabiliser les montées de chacun. «Il n’y aura plus d’attente, les participants passeront sur un tapis servant à enregistrer leur passage grâce à une puce qu’ils porteront à un pied», explique Yvan L’Heureux.

COLLABORATION

La Ville de Rivière-du-Loup a accepté que la côte Saint-Pierre soit fermée le vendredi 21 septembre en après-midi et du samedi 22 septembre en soirée au dimanche 23 septembre en après-midi.

Quel que soit le module, tous les participants peuvent récolter des dons qui seront remis à l’organisme de leur choix. Ainsi pour la cinquième édition du Défi Everest l’an dernier, 133 000 $ avaient été amassés. De plus, grâce à la générosité des membres de la Cordée Info Dimanche, c’est l’entièreté des dons qui est reversé au milieu.

«C’est notre meilleure année, il ne nous reste plus qu’à nous souhaiter de la belle température», conclut M. L’Heureux.