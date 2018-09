Les biscuits Sourire au profit de la Maison de la Famille du Grand-Portage

Pour une cinquième année, la campagne de financement annuelle de biscuits Sourire chez aura lieu du 17 au 23 septembre dans les restaurants Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin viendront en aide à la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Les biscuits seront vendus au prix unitaire de 1 $ et les propriétaires Sandra Savoie et Yves Doucet remettront la somme complète à l’organisme communautaire. En 2017, c'est 4 381 $ qui ont été remis à la Maison de la famille.

Cette année encore, on invite les gens qui achèteront un biscuit Sourire à mettre leur photo sur leur page Facebook. De plus, on invite les entreprises de la région à commander des biscuits Sourire, histoire de les partager ensuite avec leurs employés et clients.

«Cette année, nous aimerions dépasser l'objectif de 5 000 $. Des personnalités devraient aussi se joindre à nous tout au long de cette semaine. C'est une belle cause et c'est l'un de nos engagements», a souligné Yves Doucet.

Pour le copropriétaire des trois restaurants Tim Hortons, le choix de la Maison de la famille va de soi. «Ce qu'ils font dans la communauté, leur implication... C'est familial et ça rejoint les valeurs de Tim Hortons. Nous voulons les aider», a conclu l'homme d'affaires.