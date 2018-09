Pour une quatrième année consécutive, le Festival de la P'tite Laine est de retour au Bas-Saint-Laurent et se tiendra les 22 et 23 septembre au Centre des congrès de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, situé au 311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville.

Le Festival regroupera plus de 50 exposants (éleveurs d'animaux à fibres, commerçants, transformateurs, artistes et artisans de la fibre). Les passionnés de la fibre pourront aussi assister à des ateliers créatifs et des démonstrations de techniques.

Pour sa 4e présentation, le Festival accueille son invité d'honneur, le Gars qui tricote, Guy Charbonneau de son vrai nom. M. Charbonneau s'est fait connaitre de la communauté de la fibre grâce à sa chaine Youtube. Ce sera lors de cet évènement que la population qui le suit pourra le rencontrer en chair et en os pour la première fois. Il présentera une conférence le samedi (Quand les hommes tricotent, par le Gars qui tricote) et une autre le dimanche (Trucs et astuces, par le Gars qui tricote). Il aura aussi un kiosque dans la salle des exposants afin que ses nombreux fans puissent le rencontrer. Pour information et inscription aux ateliers et conférences : festivalptitelaine.com