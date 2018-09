Lancement du concours «Je fais carburer mon bac brun»

La collecte des matières organiques est bien instaurée dans la plupart des municipalités des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques. Pour souligner cette réussite, Co-éco lance le concours «Je fais carburer mon bac brun».

Pour la directrice générale de Co-éco, Sophie Vachon, «ce concours, permet de récompenser les citoyens qui participent à la collecte des matières organiques, en plus de les encourager à poser d’autres gestes concrets pour la réduction des déchets. La collecte des bacs bruns permet de réduire la pollution en alimentant l’usine de biométhanisation afin de produire du biogaz et un digestat.»

Pour participer, il suffit de réaliser une courte vidéo et de la partager sur la page Facebook de Co-éco. Dans cette vidéo, les participants doivent dire pourquoi ils prennent part à la collecte des bacs bruns, partager leurs astuces et s’engager à poser un geste qui démontre leur implication. Il est possible de choisir son engagement parmi une liste proposée dans les règlements du concours au www.collectequicarbure.com.

Pour quelqu’un qui ne participer pas encore à la collecte, il est possible de participer en réalisant une vidéo dans laquelle vous vous engagez publiquement à participer à la collecte des bacs bruns.

Bien que les gagnants du concours soient sélectionnés au hasard, les participants sont encouragés à faire preuve d’imagination, de créativité et d’humour. La date limite est fixée au 28 septembre à midi pour partager votre vidéo sur la page Facebook de Co-éco.

Les prix sont des certificats-cadeaux totalisant une valeur de plus de 800 $ dans les commerces de la région, notamment une carte-cadeau d’une valeur de 200 $ de IGA Extra de Rivière-du-Loup, un laissez-passer pour deux personnes pour une croisière aux baleines de Croisière AML ou des certificats-cadeaux totalisant 200 $ de la boulangerie le Gagne-Pain (pâtes Alpha). Pour le détail des prix, consultez les règlements du concours au www.collectequicarbure.com.