Portes ouvertes ce dimanche à l'Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix

C'est ce dimanche 9 septembre, de 10 h à 16 h, que la journée Porte ouverte de l'Union des producteurs agricoles (UPA) se tiendra à l'Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix.

En plus des visites et des exhibitions de la ferme apicole et de l’Hydromellerie, plusieurs activités parallèles seront proposées aux visiteurs dont une prestation du chansonnier-compositeur et jardinier Marc Bélanger de Saint-Paul-de-la-Croix.

Ces participants auront droit à une exposition de l'artiste-peintre Raymond M. Murray qui présentera des peintures d'inspiration campagnarde. Il y aura aussi la tenue d'un Marché Public réunissant 9 producteurs locaux: Jardin des Pèlerins, Ferme Luron, Verdures de l’Isles, Fraisière Lebel, Pâtisserie la Rose des sables, La Manne rouge, Bergerie Dupont, Au froid de canard, Miel Naturel & Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix.

Gilles Gaudreau n'a pas ménagé les efforts pour cette porte ouverte. Les visiteurs pourront aussi compter sur la présence de la petite ferme Porc Pic de Saint-Simon et un service de cantine et bar à saveur locale par la relève agricole de Saint-Jean-de-Dieu. Il y aura aussi une épluchette de blé dinde.

Les enfants ne seront pas en reste alors qu'il y aura sur place des animations et des maquillages pour eux.

Évidement, les abeilles seront à la fête et les visiteurs auront droit à des animations et des vidéos portant sur ces insectes social hyménoptère, les grandes vedettes de l'Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix.

Le rendez-vous est donné le dimanche 9 septembre au 62, rue Principale Ouest, Saint-Paul-de-la-Croix. L'activité est gratuite.