La 5e Journée forestière s’adresse au grand public

Le samedi 8 septembre, à Saint-Marcellin, le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) tiendra sa 5e Journée forestière. Après huit ans d’absence, le SPFBSL célèbrera la forêt privée et toutes les possibilités qu’elle offre soulignant ainsi le 60e anniversaire du Plan conjoint et le travail extraordinaire exécuté par les producteurs de boisés privés.

La Journée forestière 2018 se veut un rendez-vous pour tous, forestiers et ceux qui ont un intérêt pour la forêt privée. Elle rassemblera les producteurs forestiers de boisés privés mais aussi les gens de l’industrie du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs ainsi que plusieurs intervenants et la population, tous désireux d’informer sur les aspects de la mise en marché et de la mise en valeur de leurs boisés.

«C’est aussi une occasion pour sensibiliser le grand public sur l’importance de la forêt privée au Bas-Saint-Laurent. Tous les visiteurs, les familles, auront la chance de prendre connaissance des avancées techniques dans un contexte de développement durable qui respecte l’environnement », explique Valentin Deslauriers, président.

Vincent Lambert entouré de sa conjointe, Mélanie et leurs trois enfants sont les hôtes de cet évènement. Lauréat du 2e prix du Mérite forestier du Bas-Saint-Laurent en 2014, dans la catégorie «propriété de plus de 80 hectares», M. Lambert possède aujourd’hui une propriété de plus de 220 hectares. Depuis son acquisition en 2006, de nombreux travaux d’aménagement y ont été effectués faisant de cet endroit un lieu propice aux démonstrations. Des centaines de personnes sont attendues à la 5e Journée forestière 2018. Pour toutes les informations concernant la programmation, il est possible de consulter le www.spfbsl.com.