Des cadets de l’air touchent le ciel

Samedi le 1er septembre dernier, une partie des cadets de l’air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup ont eu la chance de voler à Mont-Joli dans un planeur ainsi qu’à bord d’un avion remorqueur de type Cessna L-19 Bird Dog.

C’est plus de 40 vols dans cette journée qui ont été effectués pour les cadets de l’air de Rivière-du-Loup.

Un planeur est un aéronef dépourvu de moteur et généralement utilisé par les cadets de l’air pour initier les jeunes au vol à voile. Remorqué à plus de 1500 pieds d’altitude par un avion, le planeur continue ensuite sa course en vol libre.

Les cadets de la région se rappelleront tous de cette superbe journée ensoleillée où ils ont pu ressentir pleinement les uns après les autres cette sensation qu’est le vol plané. Certains ont même eu la chance d’effectuer des manœuvres avec les instructeurs avant de toucher terre à nouveau.

Rappelons que le Programme des cadets est accessible, sans frais, à tous les jeunes, garçons et filles, de 12 à 18 ans. Toutes les personnes intéressées à en savoir davantage peuvent appeler au 418-862-2400 poste 7 ou par courrier électronique à [email protected]